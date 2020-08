Priverno, divorato dalle fiamme un pullman del Cotral: paura per il conducente

Completamente distrutto un pullman del Cotral , divorato dalle fiamme nella prima mattinata di oggi a Priverno. Paura per il conducente dell'automezzo, le fiamme si sono sviluppate proprio mentre il pullman stava per arrivare a Priverno, transitava lungo via Torretta Rocchigiana che è stata bloccata per alcune ore al traffico dalla Polizia municipale che ha dirottato i veicoli su altre arterie.

Sono intervenuti oltra alla Polizia locale i mezzi dei vigili del fuoco.

Il pullman era partito questa mattina alle 7.20 da Latina diretto a Prossedi , stava transitando a Priverno quando, intorno alle 8, l'autista ha visto le prime fiamme provenire dal vano motore, ha fermato il mezzo, è sceso ed ha chiamato i soccorsi. Contrariamente a quanto appreso in un primo momento non c'erano passeggeri in quel momento, il conducente è illeso.

Ultimo aggiornamento: 11:36

