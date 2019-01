Protocollo tra Consorzio industriale e sindacati per il recupero dei siti dismessi a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un protocollo d'intesa per recuperar i siti industriali dismessi. Lo hanno sottoscritto il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina Cosimo Peduto e i segretari provinciali di Cgil, Cisl, Uil, che ha dato vita ad un tavolo operativo che punta a «riqualificare, riconvertire e reinserire nel mercato tutti i siti industriali dismessi del territorio pontino, ricercando per le proposte che nasceranno l’impegno attivo e concreto in tutte le sedi istituzionali»L’idea è natata dopo che il Consorzio ha acquisito al proprio patrimonio un importante sito, che è stato poi ceduto ad un imprenditore che lo sta riqualificando e trasformando. Alla luce di questo, molte altre imprese hanno già manifestato il loro interesse per alcune aree dismesse sui territori di competenza del Consorzio.Per il segretario della Cis, Roberto Cecere: «Siamo consapevoli della grande occasione che questo protocollo potrebbe rappresentare per il nostro territorio dove molte sono le aree industriali pronte per essere riqualificate. Tra tutte quella della Ex Nexans di Borgo Piave, un sito molto vasto ancora in mano alla multinazionale che qualche anno ha licenziato circa 200 lavoratori, distruggendo un importante indotto, e che è poi sparita da Latina. Come sindacato daremo tutto il nostro appoggio a quanti vorranno investire sul nostro territorio»