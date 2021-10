Protezione Civile, nel piano della Regione un centro polifunzionale a Sabaudia

Lunedì 25 Ottobre 2021, 15:00

La XII commissione regionale, su proposta dei consiglieri pontini Enrico Forte (Pd) e Giuseppe Simeone (Fi), ha approvato l’integrazione alla delibera di aggiornamento del piano triennale di previsione e prevenzione della Protezione Civile prevedendo l’individuazione nel territorio di Sabaudia di un Cpp (Centro polifunzionale di prossimità).

APPROFONDIMENTI CRONACA Maltempo in Sicilia, trovato senza vita uomo disperso, le... IL METEO Maltempo al Sud Italia, in Sicilia arriva l'"Uragano...

I Cpp sono delle strutture logistico-operative, localizzate in maniera strategica sul territorio, che consentono una maggiore celerità per gli spostamenti dei soccorritori in caso di calamità.

«Ringraziando i colleghi Commissari e il Presidente per la sensibilità dimostrata – dichiarano i consiglieri Enrico Forte e Giuseppe Simeone - ricordiamo che il Cpp è stato individuato a Sabaudia, lungo la via Litoranea e si tratta di un immobile oggetto di confisca e successivamente assegnato all’amministrazione. L’immobile per la sua posizione nel territorio provinciale e per la favorevole ubicazione sotto il profilo viario, rappresenta una sede di grande utilità per tutta la provincia pontina, anche in considerazione della prossimità ad aree di elevato pregio ambientale e naturalistico».