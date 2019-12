Protezione civile e Croce rossa, inaugurata la sede unitaria a San Felice Circeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugurata a San Felice Circeo a sede che ospiterà il gruppo comunale di Protezione civile, ricostituito durante i primi mesi di quest'anno, e per la costituenda unità territoriale della Croce Rossa Italiana, comitato provinciale di Latina.Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Giuseppe Schiboni, degli assessori Marco Di Prospero e Rita Rossetto, del comandante della stazione carabinieri di San Felice Circeo, Antonio Mancini, del Presidente del comitato della Croce rossa di Latina, Giancarlo Rufo, del rappresentante Cri regionale Carolina Casini e da autorità civili e militari del territorio, oltre ai volontari del gruppo comunale di protezione civile del vicino comune di Pontinia.«Dare una sede al volontariato e soprattutto a due organizzazioni cosi importanti per il territorio in grado di contrastare le emergenze – ha detto il sindaco Schiboni – era un preciso impegno della nostra amministrazione. Proprio questa estate abbiamo avuto il piacere di vedere all’opera i volontari durante le più importanti manifestazioni che si sono tenute al Circeo e nelle scorse settimane si sono impegnati anche per gestire l’emergenza allagamenti che ha toccato la vicina città di Pontinia. Crediamo fortemente in queste due organizzazioni – ha aggiunto – ma soprattutto crediamo nel valore che i volontari possono dare nel governo del territorio e nella gestione delle emergenze».La sede si trova in via Risaliti (traversa di via Sabaudia) e fungerà ora da base operativa per entrambe le associazioni di volontariato.