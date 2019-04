Latina, protesta sindacale nei pressi dell'Icot: bloccata la strada

Cgil, Cisl e Uil funzione pubblica stanno manifestando nei pressi dell'Icot e hanno bloccato la via Faggiana, parallela alla Pontina, perché protestano per il mancato rinnovo del contratto ormai da 12 anni. Questa di Latina non è una manifestazione isolata, analoghe sono in corso in altre città e il 15 a Roma ci sarà una manifestazione nazionale.



Al grido di «Contratto contratto» una cinquantina di lavoratori hanno illustrato le loro ragioni, distribuendo i volantini a chi entrava e usciva dall'ospedale. La strada è stata riaperta dopo alcuni minuti «non vogliamo creare disagi - ha spiegato Marco Giobbi, responsabile sanità della Cisl del Lazio - ma far conoscere una vertenza che dura da troppo tempo»

Ultimo aggiornamento: 12:19

