Latina, la protesta di commercianti e ristoratori arriva in piazza: domani alle 18

La disperazione degli esercizi commerciali di Latina è sintetizzata in un volantino, un piccolo manifesto che ha le sembianze di un'epigrafe, perché - scrivono - esercenti, bar, ristoranti, palestre ed estetisti ci hanno lasciato, ne danno il triste annuncio Giuseppe Conte e il governo.

Domani pomeriggio alle 18 ci sarà una manifestazione pacifica in piazza del Popolo, gli organizzatori ringraziano e invitano i cittadini a partecipare e ad essere al loro fianco in questo momento difficile. In questo momento in cui viviamo due enormi crisi: quella sanitaria e quella economica.

