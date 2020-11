Prostituzione sul litorale pontino, all'interno delle villette di proprietà di una coppia di Frosinone: al via l'incidente probatorio. Giovedì, presso il tribunale di Latina, verranno ascoltate alcune ragazze che avevano preso in affitto quelle abitazioni dove incontravano i clienti. Ciò per evitare che le giovani abituate a spostarsi da una città all'altra, possano rendersi irreperibili.



Ma veniamo ai fatti: il 19 settembre scorso, Patrizia Caprara, una insegnante di 59 anni di Frosinone e il marito , l'imprenditore Gianfranco Grandi di 60 anni, erano stati arrestati con l'accusa di favoreggiamento della prostituzione. La coppia è stata accusata di aver affittato le due villette di loro proprietà a Sabaudia e Terracina a delle ragazze straniere che in quelle abitazioni si prostituivano. Secondo l'accusa i coniugi avrebbero preso in affitto altri appartamenti a San Felice Circeo che poi subaffittavano a numerose ragazze straniere. Da qui il sospetto che l'insegnante e l'imprenditore fossero coinvolti nel reato di favoreggiamento della prostituzione. Ad incastrare la coppia le intercettazioni ambientali e telefoniche.

Il tribunale del Riesame accogliendo la tesi difensiva dell'avvocato Nicola Ottaviani, il quale ha sostenuto che i suoi assistiti si limitavano ad affittare gli appartamenti non sapendo cosa vi accadesse all'interno, ha deciso di rimettere entrambi i coniugi in libertà (l'insegnante era reclusa a Rebibbia mentre il marito si trovava ai domiciliari nella sua casa).

La Procura della Repubblica di Latina ha chiesto una proroga delle indagini per altri sei mesi.

Da qui la richiesta di incidente probatorio da parte del procuratore aggiunto Carlo Lasperanza (nella foto) cinque ragazze extracomunitarie, due brasiliane, una romena e due cubane. L'incidente probatorio sarà finalizzato a raccogliere prove circa il coinvolgimento della coppia frusinate nel giro di prostituzione che era stato avviato nelle abitazioni di Terracina, Sabaudia e San Felice Circeo da parte di ragazze avvenenti che provenivano per la maggior parte dall'America Latina.



