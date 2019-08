Latina, prostituzione minorile: due arresti nel Golfo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre arresti. Una persona è finita in carcere e due ai domiciliari per un giro di prostituzione minorile a Mondragone che ha coinvolto due persone che vivono nel sud pontino. L'operazione, scaturita da indagini avviate meno un anno fa dai carabinieri della Reparto Territoriale della Compagnia mondragonese, è scattata nella primissima mattinata di ieri ed è culminata con l'arresto di un 70enne di Roma (prelevato nella zona dell'Eur) e di altri due soggetti di Formia e Gaeta, entrambi di una cinquantina d'anni, finiti ai domiciliari, su mandato della Procura della Repubblica di Napoli. Sull'operazione condotta dagli uomini del maggiore Loreto Biscardi viene mantenuto il più stretto riserbo, data la delicatezza della vicenda. I tre arrestati sono accusati di aver approfittato a più riprese, fino all'ottobre scorso ma forse anche dopo, di adolescenti bulgari e soprattutto nordafricani, dai 15 ai 17 anni, ospiti di strutture per accoglienza e case famiglia della località casertana e comprati per pochi euro.Un mercato del sesso che è andato avanti per lungo tempo sul lungomare di Mondragone, poi interrotto da una inchiesta del quotidiano Avvenire e da una serie successiva di servizi della Rai.Approfondimenti sull'edizione odierna e sul Messaggero Digital