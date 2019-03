Prossedi, riciclaggio di veicoli con documenti falsi dall'estero: denunciato un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riciclaggio di autoveicoli, falsità materiale e ideologica. La polizia stradale, diretta dal comandante Alfredo Magliozzi, ha denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di 49 anni di Prossedi. Gli uomini della squadra di polizia giudiziaria, coordinati dal sovrintendente capo Angelo De Luca, hanno individuato un’area apparentemente adibita alla vendita e riparazione di vetture, in realtà hanno trovato e sequestrato dieci macchine di media gamma (Fiat Panda, Alfa Romeo Mito, Fiat Doblò) il cui telaio risultava essere stato riprodotto falsamente attraverso dei punzoni alfanumerici che sono stati trovati e sequestrati (nella foto).In sostanza l’uomo acquistava documenti di circolazione esteri di vetture destinate in quei paesi alla rottamazione e attraverso false fatture di acquisto simulava la loro importazione in Italia predisponendo le nazionalizzazioni presso l’ispettorato della motorizzazione ottenendo targhe e carte di circolazione italiane. L’uomo è stato sanzionato con una multa di 10.000 euro.