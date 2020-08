In attesa di un posto letto erano in una stanza alle spalle del pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, li hanno spostati nel corridoio «in una situazione pessima e con i pazienti Covid che passano davanti a noi, medici e infermieri non c'entrano nulla - dice una paziente - ma questa situazione è intollerabile».

Il pronto soccorso sta riorganizzando gli spazi perché i casi di potenziali contagi da Coronavirus sono in aumento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA