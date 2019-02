Pronto soccorso di Latina, assemblea del personale: «Non ce la facciamo più»

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul

Medici e infermieri del pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina si sono riuniti in assemblea e hanno valutato la situazione di quotidiana emergenza che si vive nella “prima linea” del dipartimento di emergenza. «Non ce la facciamo più», questa la sintesi dell’incontro, anche se un documento ufficiale su quanto stabilito e ciò che verrà chiesto alla Asl non è stato ancora reso noto. La situazione è nota: affollamento, spazi ristretti, difficoltà a ricoverare, personale che scarseggia.Una prima risposta arriva con l’avvio della “holding area” che dovrebbe almeno rispondere all’affollamento e dei lavori per ampliare il pronto soccorso. Un’altra è stato l’arrivo di alcuni infermieri, ma è ancora poco. Soprattutto perché il pronto soccorso è rimasto ormai l’unico presidio al quale si rivolgono i cittadini, anche quelli che non ne avrebbero bisogno. Le critiche del mondo politico arrivano da Forza Italia e dalla Lega: il consigliere regionale Tripodi ha visitato il pronto soccorso per rendersi conto della difficile situazione.