Pronti i due mini-appartamenti che ospiteranno pazienti fuori sede che si vurano a Latina

Sono pronti a Latina i due mini appartamenti in via Leonardo Da Vinci che saranno gestiti per tre anni dall'Associazione Valentina Onlus e che saranno messi a disposizione dei pazienti residenti fuori Latina che devono effettuare cure a lunga degenza, come ad esempio la Radioterapia, presso l’ospedale civile che dista poche centinaia di metri.

I due appartamenti di 37 metri quadrati ciascuno sono di proprietà comunale e sono stati affidati all'associazione - che ha provveduto, interamente con fondi propri, a comprare gli arredi nuovi per creare ambienti confortevoli - per questo scopo. Questa mattina, Nella Magnani, presidente di Valentina Onlus, ha mostrato nel corso di una breve visita i due mini appartamenti al sindaco del capoluogo Damiano Coletta, al direttore sanitario dell’ospedale Santa Maria Goretti, Sergio Parrocchia, e al direttore della Caritas Angelo Raponi, intervenuto in rappresentanza della Diocesi.

«Grazie a tutti coloro che si sono spesi per portare a compimento questo progetto – ha detto il Sindaco Coletta –. È un gesto di solidarietà che assume grandissimo valore, soprattutto in un periodo come questo. Il Comune ha fatto da facilitatore e ci tengo a fare i complimenti a Nella Magnani e a ringraziare la Diocesi e la Direzione Sanitaria del Santa Maria Goretti che ora si coordinerà con l’Associazione per questo servizio di grande civiltà».

«Questo progetto conferma la capacità e la fertilità della rete del volontariato - - commenta Sergio parrocchia - e in particolare dell’Associazione Valentina, una delle realtà più attive. È un progetto che nasce dalla collaborazione tra istituzione religiosa, sanitaria e civile che consente dare concretezza alle iniziative dell’associazionismo in favore dei bisogni cittadini».

«La Diocesi ha volentieri messo a disposizione del Comune questi locali – ha detto Angelo Raponi, Direttore della Caritas – e oggi si chiude il cerchio di questo percorso frutto di una collaborazione in funzione di una risposta a bisogni importanti delle persone. È una bellissima risposta che testimonia tanta generosità».

«Sono molto emozionata – commenta Nella Magnani – perché dopo tanti anni vedo realizzarsi questo mio desiderio di aiutare chi ha più bisogno. Sono sicura che questi appartamenti saranno molto utili e ringrazio di cuore la Curia e il Sindaco Coletta che ci hanno dato l’opportunità di portare a termine questo percorso».

