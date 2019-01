Promozione sportiva dedicata ai bambini, arriva "Befana basket" a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma venerdì 4 gennaio la festa della Befana con il basket a Latina. L'appuntamento è alle 16 presso il "Centro minori" del Comune in via Legnano, con l’arrivo della “vecchietta” che distribuirà i rituali dolciumi. Un momento di festa per promuovere l’attività sportiva nei più piccoli e per dare sempre più importanza ai valori educativi dello sport. L'evento è promosso dalla Ab Latina 1968.Una giornata di festa e di sport che rientra nelle attività del centro minibasket della Associazione Basket Latina 1968 in favore dei bambini dei Centri Minori del Comune di Latina di via Legnano e Latina Scalo. Il capoluogo pontino sta rispondendo bene all’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Paolo Iannuccelli, completamente gratuita per tutti. All’appuntamento ludico e ricreativo parteciperanno gli operatori e le famiglie dei bambini.«La Ab Latina 1968, con le sue iniziative, intende promuovere la pratica sportiva attribuendo importanza ai valori educativi del Giocosport - si legge in una nota - garantendo tale opportunità a tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 12 anni, con un approccio graduale ed intelligente all’agonismo ed alla formazione sportiva giovanile. Il Minibasket deve rispondere alle esigenze di formazione e crescita psicologica e fisiologica del bambino, rispettare e promuovere la sua creatività ed il suo bisogno di integrazione e socializzazione».