Prolungata l'interruzione del servizio idrico, senza acqua l'intero comune di Sezze

Ancora a secco l'intero territorio del Comune di Sezze, dove da ieri è interroto il servizio idrico «per consentire la riparazione di un guasto elettrico presso la centrale di Sardellane», come rende noto il gestore Acqualatina.



L'interruzione si è prolungata «a causa di problemi tecnici riscontrati durante l'esecuzione dei lavori», ed è previsto che durerà almeno fino alle 14, salvo ulteriori imprevisti che Acqualatina si è impegnata a rendere noti tempestivamente. Resta a disposizione dell'utenza, per tutta la durata dei lavori, il servizio sostitutivo a mezzo autobotte posizionata in Via Marconi.