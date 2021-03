Progetto "Perla", integrazione socio-lavorativa contro il caporalato

La persona al centro delle politiche di integrazione socio lavorativa. E' il tema dell'incontro che si svolgerà in via telematica venerdì 26 marzo dalle 9,30 per presentare il progetto "Perla".

L’evento è promosso dalla Regione Lazio - Direzione regionale istruzione, formazione, ricerca e lavoro in collaborazione con partner del progetto. Nel programma della mattinata previsti - fra gli altri - gli interventi dell’assessore al Lavoro Claudio Di Berardino,di quello all’Agricoltura, Enrica Onorati, dal Presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici

«L’evento si propone di favorire uno scambio interattivo e partecipato sulle sfide presenti e future per una gestione efficace e responsabile in materia di lotta al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, in particolare nel settore agricolo. Uno degli obiettivi dell’incontro è favorire lo scambio di pratiche contro il caporalato, condividere iniziative alla ricerca di soluzioni comuni».

"Perla" grazie alla costruzione di una rete integrata tra servizi pubblici e servizi del privato sociale, offre agli operatori coinvolti un percorso di riflessione su nuovi bisogni e possibili risposte in tema di contrasto al lavoro nero e pratiche di integrazione socio-lavorativa dei lavoratori del settore.

