Giovedì 13 Giugno 2024, 08:15

Le strade tra la Progetto Ambiente e il direttore Francesco Girardi si dividono. Nei prossimi giorni, a meno di improbabili colpi di scena, verrà ufficializzata la rescissione consensuale dell’attuale numero due dell’azienda dei rifiuti di via delle Valli. Un matrimonio durato neanche un anno.

Girardi era stato selezionato, dopo un concorso pubblico, nel settembre 2023. Il manager di origine campana, 46 anni, ricopriva già la carica di amministratore unico della Tivoli Ambiente. Al momento della firma, come direttore della Progetto Ambiente, Girardi avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni dall’Asa di Tivoli per dedicarsi completamente alla municipalizzata apriliana. Sul doppio incarico aveva acceso i fari anche l’autorità anticorruzione, che ad aprile aveva chiesto chiarimenti al Comune.

Il suo contratto con la Progetto Ambiente sarebbe terminato nel 2026 con la possibilità però di un rinnovo per ulteriori dodici mesi. Girardi, però, al momento di accettare il nuovo incarico alla Progetto Ambiente ha chiesto di poter continuare a esercitare il ruolo di amministratore delegato dell’azienda speciale tivolese fino al 31 dicembre 2023, ottenendo il via libera dall’assemblea dei soci della Progetto Ambiente.

Una deroga che è stata poi nuovamente estesa per qualche settimana per permettere all’Asa di chiudere il bilancio. Insomma, un doppio incarico che doveva essere temporaneo. E invece, a distanza di quasi un anno, Francesco Girardi ha continuano a mantenere la doppia carica, facendo così storcere il naso a più di qualcuno, sia all’interno della Progetto Ambiente che all’esterno.

A sollevare il caso fu l’esponente del Movimento cinque stelle di Aprilia Andrea Ragusa che presentò, sulla vicenda, un esposto sia alla Corte dei Conti che all’Anac chiedendo alle due autorità di verificare l’esistenza di una presunta incompatibilità. Una vicenda che si è trascinata fino ad oggi e che nelle prossime ore troverà il suo epilogo. Da una parte la Progetto Ambiente non ha gradito la volontà del direttore Girardi di non dimettersi dall’incarico di amministratore unico della Tivoli Ambiente, dall’altra Girardi, evidentemente, ha deciso di lasciare non accettando fino in fondo la clausola di esclusività che lo legava alla Progetto Ambiente.

Le parti, in queste ore, hanno trovato un accordo economico per la sua buonuscita che si aggira intorno ai 20mila euro. Tra le attività più importanti portate avanti da Girardi in questi otto mesi c’è il progetto sperimentale del mastello condominiale, lanciato nei mesi scorsi e che a luglio sarà attentamente valutato dalla Progetto Ambiente per capire se l’iniziativa ha dato riscontri positivi o se invece non ha cambiato la qualità della raccolta differenziata ad Aprilia.