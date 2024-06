Giovedì 13 Giugno 2024, 07:40

I PROGETTI

Atti di gara per il servizio di salvamento su spiaggia libera pubblicati solo ieri, a metà giugno; progetto esecutivo del ripascimento morbido approvato solo due giorni fa (il tratto di spiaggia davanti allo stabilimento della Polizia di Stato dovrà essere interdetto durante i lavori); manutenzione delle passerelle in situazione ancora da “chi le ha viste?”, con quella accanto a ciò che resta del Lido di Nausicaa in condizioni pessime. Questo, a stagione balneare ormai iniziata; e accanto anche altri ritardi su opere pubbliche, servizi alla cittadinanza. Per il Comune di Latina non sembra essere semplice correre dietro a tutto. Colpa della politica? Colpa delle norme? Colpa della scarsità di risorse umane? C’è stato, una settimana fa, un assessore e vicesindaco, Massimiliano Carnevale, che in coda a una conferenza stampa a proposito di un bando da 4 milioni per gli asili nido, saltato a piè pari dall’amministrazione a causa dei tempi troppo stretti, lo ha detto chiaramente: «Le risorse umane non sono sufficienti, e quelle che ci sono devono già seguire decine di milioni di euro di progetti. Che non possiamo mettere a rischio».

È quindi un insieme di cose: norme sempre più stringenti, bandi con tempi sempre più stretti, personale sempre più insufficiente.

I PROGETTI IN PIEDI

Ma quali sono e quanto valgono i progetti? Pnrr, Fesr e “Latina anche città di mare”, solo per citare i grandi filoni. Quest’ultimo, vinto nel 2016, vale 18 milioni, il grosso dei quali destinato al raddoppio di via Massaro. C’è poi il Pnrr, che da solo vale circa 60 milioni (da citare, oltre alle collaborazioni con l’Ater, i progetti propri del Comune, primo tra tutti i 5,5 milioni di euro del parco Falcone e Borsellino, per il quale l’amministrazione è costretta a richiamare più volte il consorzio all’opera. Quando ci si mettono anche le ditte…). Il Fesr (fase 1 e fase 2) vale altri 20 milioni di euro circa. L’opposizione attacca: non si partecipa ai bandi. Il caso più eclatante è stato quello dei 4 milioni di euro per nuovi asili che avrebbero portato a 180 nuovi posti per i bambini, di cui si è detto sopra. Ma un altro attacco è stato - ad esempio - per la pista ciclabile che avrebbe dovuto collegare autolinee, università, ospedale: saltata perché una parte sarebbe dovuta correre su aree private. Chi se ne doveva accorgere? Sarà un argomento tecnico, è vero, ma la pianificazione urbanistica ha a che fare con la vivibilità urbana. L’assessore al ramo, Annalisa Muzio, ha spronato gli uffici e diversi piani stanno arrivando in commissione. Ma resta il dilemma di come chiudere alcuni dei sette Ppe che, contestati dalla Regione Lazio, furono alla fine annullati dal commissario Giacomo Barbato nell’ormai lontano 2016, dando luogo anche a decadenza di permessi a costruire emessi in vigenza dei piani, e a relativi contenziosi.

I CHIOSCHI

Un altro tema è quello del patrimonio. Il Comune ha diversi parchi, che devono essere affidati in gestione, non solo per renderli pienamente fruibili, ma soprattutto perché siano comunque chiusi di notte e tutelati di giorno. Ma di alcuni bandi per i chioschi non si ha ancora traccia, come è il caso dell’Oasi verde Susetta Guerrini. Su due cose però questa amministrazione ha corso: la prima è stata la candidatura a Capitale italiana della cultura 2026 (ha vinto L’Aquila, onore al vincitore) e la parziale riapertura dell’isola pedonale. Ma anche in questo caso, gli uffici hanno rasentato il ridicolo: prima ci si è accorti che la pista pedonale doveva continuare nell’isola; poi si sono dovuti cambiare gli stalli auto; infine si è dovuta cambiare più volte la segnaletica. In Comune, dunque, manca il personale. Soprattutto quello tecnico, i professionisti, che con il pubblico preferiscono non lavorare: «Troppe responsabilità e troppo poco stipendio», ha osservato la dirigente Angelica Vagnozzi in conferenza stampa una settimana fa. Oggi il Comune può contare su 386 istruttori e funzionari, più 39 categorie A e B, e i dirigenti. Poco più di 400 unità. Quanti dovrebbero essere? 800; si assume, ma arrivare fin lì è chimera. Ecco che la macchina va al 50% della sua potenza.