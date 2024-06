Sabato 8 Giugno 2024, 05:00

L’INDAGINE

Stavolta a tirare fuori il coltello non è stato un alunno, ma un insegnante che ha minacciato un proprio allievo. E’ una vicenda tutta da chiarire quella avvenuta in una scuola superiore di Latina, sulla quale stanno indagando i carabinieri. L’episodio è stato denunciato dal dirigente scolastico che si è presentato alla stazione dei carabinieri di borgo Podgora. Il preside ha depositato una denuncia nei confronti di un insegnante di Scienze Naturali di 63 anni che lavora nella sua scuola, segnalando un episodio davvero allarmante, la cui gravità ha evidentemente spinto il dirigente scolastico a compiere un atto formale a tutela della scuola e in particolare degli alunni dell’insegnante coinvolto.

La ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, è stata riferita dal dirigente che a sua volta ha acquisito le informazioni all’interno della scuola, non essendo presente personalmente al fatto. Il professore avrebbe puntato un coltello verso un alunno di 17 anni. Non è chiaro, su questo aspetto stanno indagando i carabinieri, se tra l’alunno e l’insegnante ci siano stati attriti o discussioni di qualche genere, sia prima delle minacce, sia nei giorni o mesi precedenti. Secondo le informazioni emerse fino a questo momento, il coltello impugnato dall’insegnante di Scienze sarebbe quello che normalmente utilizzava per pulire la frutta nei momenti di pausa a scuola. Dunque un coltello portato abitualmente dall’insegnante a scuola ma che, in quella circostanza, sarebbe stato utilizzato per minacciare l’alunno, puntandolo verso di lui in direzione della gola.

L’episodio, fino a questo momento, non è stato denunciato dai genitori dell’alunno minorenne. L’unica denuncia è stata presentata dal dirigente scolastico che, in qualità di pubblico ufficiale, ha dimostrato una particolare attenzione a quanto avviene all’interno del proprio istituto. L’episodio, infatti, rischiava di passare inosservato se non fosse arrivato all’attenzione del dirigente. Al momento, tuttavia, non risultano provvedimenti interni da parte della scuola, probabilmente in attesa di uno sviluppo della vicenda dal punto di vista giudiziario. Bisognerà capire in che contesto sarebbe avvenuto il fatto, visto che qualcuno ha parlato di un gesto “di natura goliardica”, ma anche su questo sarà necessario attendere gli opportuni accertamenti da parte dei carabinieri.

L’indagine della Procura di Latina è stata aperta con l’ipotesi di reato di minaccia aggravata, i carabinieri hanno segnalato il caso anche alla Procura dei Minori di Roma, essendo coinvolto un ragazzo di 17 anni. E’ stata anche chiesta l’audizione protetta del minorenne per capire la dinamica e il movente del gesto.