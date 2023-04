Prof di Latina si toglie la vita a Cori, funerali a Santa Rita

Niente lasciava presagire quanto accaduto lunedì sera in un vicolo isolato di Cori dove una professoressa di un istituto comprensivo di Latina, città in cui risiedeva, si è tolta la vita.

Sul posto, dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti, sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. La docente, insegnate anche di kite surf, lascia un vuoto in tutti coloro che l'hanno conosciuta. Quello che tutti ricordano di lei è la sua vitalità e la voglia di fare. Sempre presente per i suoi alunni e i suoi allievi, proprio nella scuola in cui lavorava aveva portato il kitesurf come attività pomeridiana e in tanti avevano risposto con curiosità che poi si è trasformata in passione. Nessuno immaginava questo epilogo e sul luogo della tragedia non sono stati lasciati biglietti d'addio.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì, nella chiesa di Santa Rita a Latina alle 15.30.