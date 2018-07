Prodotti per agricoltura non autorizzati in un deposito irregolare, maxi sequestro e denuncia

Sequestrato un capannone nel quale erano in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati. I sigilli sono stati apposti dai carabinieri del nucleo tutela della salute (Nas) a Fondi. I militari, durante l'attività di controllo, hanno anche denunciato alla Procura della Repubblica di Latina, il responsabile legale del deposito.



I carabinieri hanno scoperto, infatti, che l'uomo aveva attivato, in un capannone di circa 300 metri quadrati, un cospicuo deposito di prodotti fitosanitari senza avere richiesto l'autorizzazione dei locali che erano inoltre privi dei requisiti di profilassi e di sicurezza previsti dalle norme a tutela dei lavoratori e dell'ambiente.



Erano stoccati all'interno, inoltre, circa 14.500 chilogrammi di prodotti fitosanitari, gran parte dei quali non potevano essere commercializzati né utilizzati. Erano sprovvisti, infatti, di etichettatura di sicurezza conforme alla vigente normativa e con autorizzazione all'impiego sulle colture revocata dal Ministero della Salute.



Capannone e prodotti sono stati posti sotto sequestro, il valore si aggira sui 700.000 euro. Al responsabile della ditta anche una sanzione amministrativa di oltre 6.000 euro.



Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA