Prodotti per agricoltura nocivi, sequestro dei carabinieri del Nas in un'azienda

I carabinieri del nucleo tutela della salute (Nas) di Latina hanno sequestrato oltre 150 chilogrammi di prodotti fitosanitari nocivi. I materiali, con autorizzazione all'uso in agricoltura revocata dal ministero della salute e privi di certificazione, sono stati trovati in un'azienda agricola di Cisterna.



I miltari stanno svolgendo da tempo controlli mirati a tutelare la salute pubblica nel campo del corretto utilizzo degli agro farmaci sulle colture.



I prodotti, inoltre, pericolosi per la salute degli operatori e per l'ambiente, erano depositati in locali privi dei requisiti di profilassi e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. Oltre al sequestro del materiale, il titolare dell'azienda agricola sarà sanzionato per circa 6000 euro.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA