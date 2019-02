Prodotti editoriali per il web, il giornalista Riccardo Cucchi ospite a Sabaudia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giornalista sportivo Riccardo Cucchi incontrerà mercoledì 6 febbraio i corsisti di Accademia Life all'istituto comprensivo "Valentino Orsolini Cencelli" di Sabaudia. L'incontro rientra nell'attività formativa da Accademia Life - diretta da Rinaldo Ceccano - nell'ambito del corso di formazione “Redattore di prodotti editoriale per il web”, organizzato dalla Regione Lazio attraverso il Fondo sociale europeo.Riccardo Cucchi, voce storica del giornalismo sportivo italiano, racconterà trucchi del mestiere e aneddoti sulla sua carriera. Il 24 gennaio era stato ospite del corso Vincenzo D'Amico, ex capitano della Lazio e opinionista sportivo.«Questo incontro, insieme a quello di D'Amico, fa parte integrante del corso di formazione all'interno delle lezioni esperienziali e a sostegno dei contenuti teorici - spiegano dall'Accademia - lo scopo di queste interviste è far confrontare i corsisti con il mondo reale della comunicazione».