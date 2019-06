Prodotti dell'azienda interna e studenti in sala e cucina, nasce il ristorante a km 0 del "San Benedetto" di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I prodotti sono quelli dell'azienda dell'istituto agrario "San Benedetto" di Latina, chef e camerieri sono i ragazzi dell'indirizzo alberghiero della stessa scuola.Più "chilometro zero" di così è difficile da trovare. Un ristorante interamente gestito dall’Istituto di Borgo Piave che dopo la prova del 20 maggio, riservata ai componenti del Consiglio di Istituto e alle famiglie dei ragazzi coinvolti, è pronto ad aprire all'esterno.«Un’iniziativa all’insegna di un consumo più naturale e misurato - spiegano dall'istituto - e del pieno coinvolgimento degli studenti in un’attività di impresa reale». Un ristorante “di prossimità”, aperto all’utenza, nella cornice verde dell’Istituto “San Benedetto”, in cui vengono servite pietanze preparate con i prodotti dell’azienda agricola interna e di fornitori attentamente selezionati. L’obiettivo dichiarato è quello di elevare la professionalità degli studenti coinvolti ma anche di valorizzare il territorio puntando sulla qualità di prodotti garantiti dalla tradizione del “San Benedetto”.Dall’accoglienza al servizio, alla cucina, tutto è realizzato dagli studenti dell’indirizzo Alberghiero, coordinati dai docenti Paolo Forzan, Sabrina Massaro, Cipriano Ruggiero ed Alessandro Salvador. Accurata anche la scelta dei vini, presentati dalla sommelier Annamaria Iaccarino dell’AIS, sezione di Latina.«Mangiar sano – fa sapere il dirigente scolastico Vincenzo Lifranchi - è un autentico atto culturale, sempre più apprezzato, così come lo è da alcuni anni il ritorno all’agricoltura da parte di tanti giovani come stile di vita ed attività produttiva. E’ per questo che ai nostri ragazzi, riprendendo peraltro i temi di Expo 2015, parliamo di etica nella ristorazione, sorretta anche dalla capacità di coniugare tradizione e nuove tecnologie».