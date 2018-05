Processo Olimpia, falsa partenza e rinvio a luglio. Il Comune sarà parte civile

di Marco Cusumano

In un tribunale dove i rinvii per difetti di notifica sono all'ordine del giorno, il processo Olimpia non ha fatto eccezione. Ieri si è svolta la prima udienza preliminare per l'indagine che vede sotto accusa 38 persone, ma dopo un'ora di verifiche sulla regolarità delle notifiche e degli avvisi di conclusione indagine, il giudice Giorgia Castriota ha dovuto rinviare tutto al 24 luglio.



La nutrita schiera di avvocati difensori ha sollevato una serie di contestazioni circa la regolarità delle procedure preliminari. Delle 38 posizioni, almeno in 7 casi sono stati evidenziati problemi di vario genere. Il nodo principale riguarda le posizioni di Roberto Pellegrini e Silvano Spagnoli per i quali si è verificato un errore nell'avviso di conclusione indagini. Il giudice, per evitare un rinvio a lungo termine, ha scelto il cosiddetto stralcio virtuale. In sostanza la Procura dovrà rapidamente procedere alle notifiche mancanti per consentire di riportare le posizioni di Pellegrini e Spagnoli nel binario corretto entro l'udienza del 24.



In quella data, secondo le previsioni, si dovranno poi affrontare gli altri nodi in modo da arrivare alla costituzione delle parti. A quel punto si procederà a un ulteriore rinvio a una data successiva alla pausa estiva, dunque tra settembre e ottobre, quando il processo potrà finalmente entrare nel vivo con la fase dibattimentale.



Non è escluso, anzi è molto probabile, che alcuni degli indagati facciano richiesta di rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Il processo, al di là dei riti scelti, potrà comunque subire uno spezzettamento in quanto alcuni reati sono di competenza del giudice monocratico, mentre altri saranno eventualmente trattati davanti al collegio penale.



Evidenziati, ieri mattina, anche alcuni errori nella scansione di alcune pagine del capo d'imputazione che, di fatto, è incompleto. Anche questo aspetto dovrà essere risolto entro la data del 24 luglio.

Annunciata l'intenzione del Comune di Latina di costituirsi come parte civile. L'avvocato Cinzia Mentullo ha comunicato che nel corso della prossima udienza formalizzerà la richiesta.



L'inchiesta Olimpia provocò, nel 2016, un terremoto a Latina. La Procura ipotizzò tre associazioni per delinquere (due furono poi annullate dal Riesame) «finalizzate a commettere plurimi reati contro la pubblica amministrazione e in particolare delitti di abuso in atti d'ufficio, concussione, turbata libertà degli incanti, tutti destinati a far conseguire illeciti vantaggi di natura patrimoniale e non alla società Latina Calcio».



Tra gli indagati l'ex sindaco Giovanni Di Giorgi, secondo l'accusa «socio di fatto della locale squadra di calcio»; Pasquale Maietta, che all'epoca evitò l'arresto in quanto parlamentare; Paola Cavicchi, Rino Ventura Monti, dirigente del Comune; Elena Lusena, all'epoca dirigente al Patrimonio e Nicola Deodato, dipendente comunale addetto alle manutenzioni.



Nel filone dell'urbanistica furono invece coinvolti Giuseppe Di Rubbo, Vincenzo Malvaso, Luca Baldini e il costruttore Massimo Riccardo, unico presente ieri in aula.

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:05



