Processo “Dune”, l'imprenditrice esclusa: «Pressioni per farmi ritirare, poi annullarono la gara»

Nuova udienza oggi davanti al Tribunale di Latina del processo a carico dell'ex sindaco di Sabaudia Giada Gervasi e di altre quattro persone finite nell'inchiesta “Dune”. In aula è stata ascoltata Anna Maria Tari, amministratore della società Dea costruzioni - costituita parte civile nel procedimento - che ha raccontato le pressioni esercitate su di lei e sul marito da esponenti dell'amministrazione affinché si ritirassero dalla gara per la realizzazione di un campo di regata per i mondiali di canottaggio che dovevano essere ospitati nella città.

La Dea era infatti risultata prima tra le ditte partecipanti ma il primo cittadino, l’assessore e gli altri imputati hanno, secondo la Procura, turbato la procedura “provvedendo alla revoca della gara al fine di escludere la società vincitrice e indicendo nuove procedure da assegnare a ditte compiacenti”. L'imprenditrice ha confermato quindi in un'ora e mezza di testimonianza come, dopo l'apertura delle buste e l'esame dei requisiti che avevano collocato la ditta al primo posto, siano arrivate sollecitazioni a ritirarsi rinunciando all'appalto il cui ammontare era di 219mila euro.