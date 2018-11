Arpalo, nel processo entrano 5 nuovi faldoni con le carte svizzere

ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE CARTACEA E SUL MESSAGGERO DIGITAL

Il cuore del processo Arpalo è tutto lì, all'interno di due grossi scatoloni che contengono cinque nuovi faldoni. I documenti arrivano dalle autorità della Svizzera che hanno collaborato con l'Italia per ricostruire, attraverso una complessa rogatoria, le attività illecite del gruppo guidato da Pasquale Maietta e Paola Cavicchi.I faldoni sono stati depositati ieri alle 18, a conclusione della prima udienza del processo. I pubblici ministeri Bontempo e De Lazzaro hanno chiesto al presidente del collegio, Valentini, di depositare materialmente gli atti che saranno custoditi in una stanza blindata, all'interno del palazzo di Giustizia, per poi entrare nel processo a partire dalla prossima udienza, fissata per il 14 dicembre.Le carte erano attese da tempo. Per ricostruire l'enorme flusso di denaro gli investigatori attivarono ben tre rogatorie internazionali recandosi in più occasioni in Svizzera dove erano concentrati gli affari di Maietta e Cavicchi. La prima rogatoria è addirittura precedente al suicidio di Paolo Censi, all'epoca nessuno era conoscenza dell'indagine e gli investigatori, dopo l'inaspettato suicidio e i pizzini trovati nello studio del penalista, accelerarono le verifiche per arrivare a dama.