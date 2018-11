Processo Arpalo, 531 documenti per l'accusa

Ultimo aggiornamento: 10:52

Una lista di 531 documenti per dimostrare come Pasquale Maietta, Paola Cavicchi e Fabrizio Colletti gestivano, insieme agli altri imputati, il riciclaggio di denaro tra Latina e la Svizzera. I pubblici ministeri del processo Arpalo, Claudio De Lazzaro e Giuseppe Bontempo, hanno depositato in tribunale l'elenco dettagliato della produzione documentale relativa al procedimento più delicato degli ultimi anni.Una lista che rappresenta una sorta di indice delle accuse che la Procura di Latina muove nei confronti del gruppo guidato da Maietta. Dall'elenco dei documenti si può già intuire il percorso che l'accusa intende seguire per dimostrare ai giudici la colpevolezza del gruppo, a giudizio con rito immediato. La lista inizia con lo stato di famiglia di Pasquale Maietta continuando poi con visure camerali, atti notarili sulla cessione di quote societarie, estratti conto, bilanci, documenti contabili e contratti.Ci sono anche molte carte acquisite tramite le famose rogatorie svizzere, che sembrano sempre più il cuore del processo, come alcune email scambiate tra gli indagati, i contratti di affitto delle cassette di sicurezza dove venivano custoditi i soldi, documenti contabili ed estratti conto piuttosto significativi. Sarà prodotto anche un appunto scritto a mano da Paola Cavicchi con riferimento alla Rofa Investments, ma anche delle comunicazioni interne alla SMC Trust di Lugano risalenti al 2013. Società che, secondo l'accusa, erano state create appositamente dal gruppo criminale per mettere in piedi il complesso sistema di riciclaggio, rimasto in funzione per anni.Ampio spazio è dedicato al giallo del suicidio dell'avvocato Paolo Censi. Un episodio che non rientra tra le contestazioni del processo Arpalo, per il quale risulta aperta un'inchiesta autonoma, ma che sembra sempre più interessante per l'accusa al fine di tracciare il quadro completo degli avvenimenti. Nella lista dei documenti che saranno trattati nel processo ci sono anche i pizzini recuperati nello studio di Censi dopo il suicidio, alcune conversazioni su What's App tra l'avvocato e una persona a lui vicina, un computer, 15 penne Usb, una scheda di memoria SD da 1 Gb e un telefono Iphone.Tra le carte provenienti dalle rogatorie ci sono i verbali degli interrogatori di Augusto Bizzini, considerato dagli investigatori uno dei punti di riferimento di Maietta in Svizzera. La prima domanda rivolta a Bizzini riguarda proprio Paolo Censi: «Posso dire - spiegò - di averlo incontrato una volta lo scorso mese di dicembre presso i nostri uffici. Ricordo che Censi si è presentato chiedendo informazioni in merito a una o più delle 4 società citate nell'ordine di perquisizione e sequestro».Bizzini riferisce poi di alcune richieste specifiche di Censi in merito alla gestione della società, l'avvocato chiese i bilanci e la documentazione societaria, ma Bizzini gli rispose che «senza una valida procura non poteva dirgli né mostrargli nulla e che se fosse tornato senza la procura avrebbe fatto un altro viaggio a vuoto». Pochi giorni dopo Censi si suicidò nel suo studio.Marco Cusumano© RIPRODUZIONE RISERVATA