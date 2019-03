Processo al clan Di Silvio, la Regione si costituisce parte civile. Comune assente

Ultimo aggiornamento: 16:56

Questa mattina si è aperto il processo per l'inchiesta "Alba Pontina" contro il clan Di Silvio. E' la prima volta che in un processo a latina viene contestata l'associazione a delinquere di stampo mafioso a un clan autoctono. Ed è per questo che la Regione Lazio si è costituita parte civile.«E’ la prima volta - dichiara il Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio,Gianpiero Cioffredi - che a questo clan autoctono viene contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. La costituzione di parte civile della Regione ha il valore di dimostrare concretamente di essere dalla parte dello Stato, dei cittadini e delle vittime delle mafie. Il clan Di Silvio assieme al clan Ciarelli ha rappresentato per anni una seria minaccia per la vita sociale, economica e politica del capoluogo pontino diventando nel tempo, attraverso l’uso cruento della forza e dell’intimidazione il gruppo criminale egemone a Latina».Le indagini della squadra mobile della Questura di Latina, in particolare l’Operazione Alba Pontina, hanno consentito di ricostruire la natura criminale del sodalizio dei Di Silvio e di accertare che tale clan è risultato molto attivo, in primis nella gestione di numerosissime attività di carattere estorsive, consumate in danno di imprenditori, commercianti avvocati e liberi professionisti, in secondo luogo nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti. Il coordinamento delle indagini della Procura di Latina e successivamente della DDA di Roma hanno contribuito a delineare l’evoluzione negli anni della famiglia Di Silvio consentendo ai magistrati di configurare il reato di associazione mafiosa nell’impianto accusatorio del processo cominciato stamattina.«Grazie all'impegno delle forze dell’ordine, della procura di Latina e della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma – conclude Cioffredi - possiamo dire che la storia criminale del clan Di Silvio sta arrivando al capolinea». Si sono costituite parte civile anche le associazioni "Addio Pizzo" e "Caponnetto", mentre spicca l'assenza del Comune di Latina.