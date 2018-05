Problema tecnico ad Aprilia, ritardi ai treni sulla Roma-Nettuno

di Raffaella Patricelli

LATINA - Disagi da questa mattina sulla linea Roma-Nettuno per un guasto tecnico che si è verificato ad Aprilia. L’inconveniente ha bloccato i treni tra le 6.30 e le 7.30. Poi la circolazione dei convogli è ripresa, ma si sono accumulati ritardi fino a 30 minuti. Trenitalia fa sapere che il traffico è in ripresa. Per i pendolari però questa mattina non sono mancati i problemi per raggiungere il posto di lavoro

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:05



