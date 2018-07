Privernum, da oggi al 31 agosto le visite nell'area archeologica saranno guidate

di Sandro Paglia

Il Polo museale di Priverno e il Comune hanno ufficializzato, a partire da oggi 14 luglio, il calendario delle visite nell'area archeologica dell'antica Privernum, in località Mezzagosto a ridosso della vecchia 156 dei Monti Lepini. Il successo ottenuto dopo l'inaugurazione avvenuta martedì scorso da parte del governatore della Regione, Nicola Zingaretti, ha fatto sì che le richieste per una visita del sito fossero così numerose da consentire il varo di un calendario estivo a partire proprio da oggi fino al 31 agosto.



L'apertura, infatti, viene prevista (a richiesta) nelle giornate dal martedì al venerdì per gruppi di almeno sei persone, mentre il sabato e la domenica l'apertura al pubblico è prevista dalle 16,30 alle 20,30 (per la visita completa degli scavi archeologici sarà obbligatoria la guida, con partenza visite guidate alle ore 17, 18 e 19). Nelle domeniche è previsto anche un angolo per i più piccoli dove si insegnerà (giocando) la tecnica dello scavo.



omenica 5 agosto "Vivi Privernum" manifestazione spontanea riservata ai soli residenti (ingresso gratuito), il 19 agosto "Festa grande" come duemila anni fa con visite guidate dalle ore 17, tra musiche, teatro e le gustose ..."pizzitelle al miele" in onore di Tito Flavio Scopelliano per ricordare i fasti del 20 agosto del 137 d.C. Venerdì 24 agosto, invece, "A spasso per Privernum" dalle ore 18 "Passeggiata letteraria" tra le rovine della città. Per info 0773.912306. Ingresso area con parcheggio 1^ traversa della SR 609 Carpinetana.

Sabato 14 Luglio 2018



