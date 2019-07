Priverno. Will Hunt, incontra stampa e fans qualche ora prima del concerto nella piazza.

A meno di tre ore dal concerto tenuto nella piazza centrale di Priverno in occasione del Festival Rock 2019, la star americana Will Hunt, ha incontrato i giornalisti e fans nell'aula consiliare del palazzo civico, rispondendo alle numerose domande rivolte anche a Clayton Sturgeon e Ryan Salomone, della medesima band



Will Hunt, ha spiegato che quello dell'altra sera è stato l'unico concerto nel Lazio e che la sua vita musicale è condizionata dal continuo peregrinare nei vari Paesi del mondo per far conoscere il genere musicale grunge, alter ego della sua vivacità musicale e anche perchè intende portare avanti un progetto, insieme alla sua band, che vedrà sicuramente impegnate le nuove generazioni a comprendere i veri valori del rock attraverso le variazioni musicali del tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA