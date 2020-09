A Priverno tenda pre - triage davanti l'ex Ospedale di piazza Martiri Ungheria

Presso la struttura ambulatoriale dell’ex “ospedaletto” di Piazza Martiri d’Ungheria di Priverno, è entrata in funzione attiva da oggi la tenda del pre – triage montata nel tardo pomeriggio di ieri dal Nucleo di Protezione civile locale. L’Unità mobile di supporto e “filtro” per le attività della struttura sanitaria del Consultorio zonale, ubicata all’esterno della struttura Asl, consentirà di effettuare lo “screenig” preventivo utile ad identificare pazienti con sintomatologie riconducibili al Coronavirus ma non solo. Quindi, prima di accedere al “Consultorio” per le visite specialistiche e per altre incombenze sanitarie, gli utenti dovranno passare appunto nella tenda del pre – triage. A darne notizia è stato il sindaco della città, Anna Maria Bilancia che plaude all’iniziativa della Protezione civile regionale, locale e della stessa direzione Asl. © RIPRODUZIONE RISERVATA