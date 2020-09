Questa sera suggestivo spettacolo di danza tra i ruderi dell'antica Privernum

In scena questa sera, per la prima volta nella storia del Parco Archeologico dell'antica Privernum, la danza con lo spettatolo intitolato "Essenza 13". Ad organizzare l'evento il Centro danza "Piedi Scalzi" del giovanissimo e già affermato danzatore privernate Filippo Venditti, noto - tra l'altro - per le coreografie dei concerti di Renato Zero. Parata di danze e un cast invidiabile saranno i protagonisti della serata dove ovviamente saranno rispettate tutte le norme anti Covid.



Lo spettacolo inizierà alle ore 21,è gratuito ma è necessaria la prenotazione telefonica (0773/912206/09) mentre il supporto logistico presso il Parco archeologico sarà a cura del Comune di Priverno.

