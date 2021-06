Priverno, ragazza investita sulle strisce pedonali: è grave

Una ragazza di Priverno è stata investita ieri notte mentre attravsersava le strisce pedonali da una utilitaria che aveva alla guida un cittadino di origine indiana. Trasportata al pronto soccorso dell' "Alfredo Fiorini" di Terracina a seguito delle conseguenze del violento urto fortunatamente non è in pericolo di vita ma ne avrà per parecchi giorni avendo riportato gravi contusioni. L'incidente si è verificato intorno alle 23, quando la ragazza stava per rientrare a casa dopo aver trascorso qualche ora con le amicizie più care, ma nell'attraversare le strisce pedonali del piazzale XX Settembre, in pieno centro urbano, veniva investita dall'utilitaria condotta dall'indiano che sembra non aver notato la donna attraversare. Oltre all'auto medica e ambulanza del "118" di stanza a Priverno per le prime cure, sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e la Polizia locale per i rilievi di rito.

APPROFONDIMENTI LATINA Incidente sull'Appia, automobilista ferito trasportato in...