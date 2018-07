Priverno, pugno all'autista del bus per una frenata: arrestato

di Sandro Paglia

Brutto episodio sulla circolare di Priverno. Nel tardo pomeriggio martedì l'autista dell'autobus ha frenato bruscamente per evitare un incidente rischiando però di far ribaltare un carrozzino con un bambino che viaggiava sulla navetta. Il papà del piccolo, uno straniero domiciliato da alcuni anni a Priverno, raggiungeva l'autista e imprecando gli sferrava improvvisamente un pugno che lo colpiva in pieno volto ferendolo al setto nasale. Bloccata la circolare, lo stesso autista insieme a un viaggiatore, ha bloccato il passeggero e chiamato i carabinieri. L'uomo è stato fermato. Informata dell'accaduto il sindaco Anna Maria Bilancia ha portato la solidarietà all'autista e auspicato che «all'autore di questo grave episodio non si facciano ora sconti dal punto di vista penale, soprattutto per il fatto che in quel momento poteva accadere una tragedia con il mezzo in movimento e pieno di viaggiatori e che, grazie alla perizia dell'autista, è stata evitata».

