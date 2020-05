Riaperto il bellissimo parco del castello di San Martino a Priverno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati riaperti da ieri a Priverno, i cancelli del vasto parco naturalistico del castello di San Martino, già Villa Cardinal Tolomeo Gallio, meta nei secoli passati delle vacanze dei Papi. Il parco che si estende su 24 ettari di bosco, con quercete secolari protette, ampi spazi di verde, un percorso ginnico di circa 2.500 metri, aree pic-nic, è stato eletto recentemente Monumento naturale con decreto del Presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Ora, finché saremo in emergenza Covid-19, si potrà entrare nel parco del castello osservando una serie di regole necessarie a una fruizione sicura, mantenendo soprattutto il distanziamento sociale, indossando la mascherina ed evitando assembramenti.L'area giochi dei bambini è stata interdetta, così come l'area e i tavoli per i pic-nic, zone delimitate con i nastri bianchi e rossi della polizia locale.Ci si potrà comunque sedere sulle panche ma nel limite massimo di una due persone distanziate. Libera la passeggiata lungo il percorso ginnico dei 2,500 chilometri, sempre con un adeguato distanziamento.Ieri, nel primo giorno di apertura, sono stati in pochi ad accedere all'area verde, ma probabilmente oggi, dopo la diffusione della notizia, l'affluenza aumenterà.