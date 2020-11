Priverno, nella giornata contro la violenza alla donna il palazzo comunale si tinge di rosso

La piazza centrale di Priverno e i monumenti da ieri sera sono illuminati di rosso per la Giornata odierna contro la violenza alle donne. "Non c'è pandemia che neghi il 25 novembre, giornata mondiale dedicata alle donne che hanno patito violenze" ha spiegato in una nota il sindaco Anna Maria Bilancia , poi aggiunge: "Non ci saranno manifestazioni, nessuna performance o happening visto il momento storico che ci obbliga a restare distanziati ma la presa di coscienza del valore di questa giornata internazionale contro la Violenza di Genere non ha limiti né spazi temporali".

Anche l'Associazione locale "Femineus" è intervenuta su questa giornata apponendo un vistoso drappo rosso sulla facciata principale del ducentesco palazzo municipale, che, spiegano "come una lacrima di sangue, colerà quale oggetto simbolo di protesta".

Infine si ricorda il numero telefonico 1522 per tutte le richieste di aiuto a sostegno delle vittime di violenza e stalking, che è attivo 24 ore su 24.

