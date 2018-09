E' morto Gaetano Ficarola, uno dei pionieri del Palio del Tributo di Priverno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commozione e dolore oggi ai funerali del fantino Gaetano Ficarola, decano e portacolori del Palio del Tributo di Priverno, deceduto ieri all'età di 78 anni in seguito a una grave e improvvisa malattia. Alle esequie, celebrate nell'antica chiesa trecentesca di Sant'Antonio Abate ed officiate dal parroco don Titta Ficarola, hanno partecipato oltre a familiari ed amici, anche parte dei cavalieri e figuranti dei cortei storici cittadini che hanno dato lustro all'edizione del palio di quest'anno ma non solo. In lutto i contradaioli di Porta Romana, Porta Paolina, Porta Posterula e Porta Campanina. Al termine della celebrazione la presidente dell'associazione di quartiere, Tiziana Pietrobono, e la presidente dell'Associazione del Palio del Tributo, Valentina De Angelis, hanno tenuto brevi discorsi celebrativi ricordando la figura del fantino scomparso mettendone in risalto la sua umiltà e la piena disponibilità nelle varie edizioni del Palio privernate.