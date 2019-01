Priverno, lavori ultimati dopo la chiusura a Fossanova: aperto il nuovo ufficio postale

Ultimati i lavori, è stato riaperto lunedì 28 gennaio - nella nuova sede in via Sonninese, a Priverno, l’ufficio postale precedentemente situato nel borgo dell’Abbazia di Fossanova.



L'ufficio è stato realizzato adottando le più moderne tecnologie «finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, la nuova sede - spiegano da Poste italiane - è caratterizzata da spazi più ampi, maggiore luminosità all’interno, arredi nuovi e più funzionali e impianti di sicurezza all’avanguardia».



La sede è dotata di due sportelli disponibili per tutte le operazioni, sia finanziarie sia postali. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 © RIPRODUZIONE RISERVATA