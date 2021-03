Priverno, il congresso e la sfida culturale e politica del Pd: eletto segretario Giulio Federici

La svolta ad accelerare i tempi per la ricomposizione dei quadri interni al Pd deve averla data proprio il neo segretario nazionale Enrico Letta, che non intende perdere tempo prezioso, portando così i dem italiani, ad essere pronti per le elezioni amministrative. A Priverno, si è tenuto il Congresso del partito attraverso la piattaforma “Zoom” a causa dell'emergenza Covid 19. Segretario è stato eletto Giulio Federici mentre nel direttivo sono entrati Luisella Fanelli, Fabio Guadagnoli, Dolores Capodilupo, Emilio Rossi, Federica Avvisati, Girolamo Paniccia, Silvia Campoli, Gianluca Aversa, Nicoletta D’amici, Manno Palluzzi, Luigia Piccirilli e Antonio Brusca.

Nella città lepina si voterà in autunno e di fronte alla «grande sfida culturale, sociale e politica» che ci aspetta, ha sottolineato il sindaco Anna Maria Bilancia, «noi ci siamo, per una rinascita immediata, attesa e voluta dal Segretario provinciale Moscardelli, dall’assessore regionale Onorati, dai consiglieri regionali Forte e La Penna». Ha quindi aggiunto: «Questo è e deve essere un momento unitario perché la politica e la buona amministrazione vanno raccontate e poste al centro dell’agorà democratica per non lasciare spazio ai sentimenti populisti e sovranisti».

L’incontro, come dicevamo in forma virtuale, ha visto anche la presenza del garante della segreteria regionale del Pd Andrea Ferro dei segretari di alcuni comuni vicini (Francesco Scacchetti, Stefano Sperduti e Giacomo Bernardini). Al termine dei lavori «è emersa una volontà, unanime e trasversale, di voler sostenere e promuovere la rinascita del luogo delle democratiche e dei democratici di Priverno, ed è stata sottolineata l’importante esperienza amministrativa di governo della città, sulla quale è necessario continuare a lavorare per il sostegno alla riconferma della Sindaca Bilancia e della squadra».

