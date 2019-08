Priverno. Immane rogo notturno sulla collina con danni incalcolabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incendio di vaste proporzioni ha messo a dura prova nella notte a Priverno vigili del fuoco, protezione civile, volontari e cacciatori, i quali sono intervenuti per arginare le alte lingue di fuoco appiccate al bosco, sicuramente per mano dei piromani, lungo il costone impervio delle colline a ridosso dei villini sparsi tra le località della Forcella, Santa Lucia, Colle Setacci e Fosso di Colandrea, tanto ché il bagliore è stato avvistato anche dai paesi lepini del comprensorio privernate e che si affacciano nella vallata dell’Amaseno. Vani sono risultati, comunque, fino a notte fonda i tentativi delle numerose forze antincendio intervenute per spegnere del tutto il rogo alimentato anche da un forte vento di maestrale che ha fatto terra bruciata dell’immenso patrimonio boschivo.Nella prima mattinata di oggi, le operazioni sono ripresecon i mezzi aerei (Canadair e elicottero) al fine di domare del tutto i ben sei ampi roghi censiti.