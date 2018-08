Priverno: identificato e denunciato uno dei malviventi del raid alla Popolare del Lazio

di Sandro Paglia

Al termine di una lunga caccia agli autori del raid commesso all'alba di ieri presso la filiale della Banca Popolare del Lazio di Priverno è stato identificato e denunciato per concorso in tentato furto aggravato, danneggiamento e porto di materiale esplodente uno dei malviventi coinvolti nell'esplosione del bancomat della cassa continua.



Un colpo che non è riuscito, perché la cassaforte è rimasta intatta, ma che ha provocato ingenti danni per l'esplosione.



I carabinieri hanno individuato un degli autori, un uomo di 36 anni originario di Foggia, che per sfuggire ai militari si è buttato da un precipizio ferendosi per fortuna non in modo serio. Indagini in corso per individuare i complici.



