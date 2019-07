Priverno. Il fantino Enrico Berardi conquista il "Palio del Tributo" 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fantino Enrico Berardi, portacolori della "Porta Campanina", vince il "Palio del Tributo 2019" di Priverno al termine di una competizione all'ultimo anello con il giovane e temibile avversario Edoardo Tasciotti già vincitore del palio dello scorso anno e che ha gareggiato in sella al quarter horse Joker Devil. Berardi che era invece in sella al cavallo arabo Wish Of Summer, ha vinto in virtù di una gara all'anello disputata nei minimi dettagli e tesa ad eliminare nelle tornate eliminatorie gli ostici cavalieri avversari arrivati fino all'ultima fase eliminatoria. Sfortunata invece la gara dell'unica amazzone presente, Rosita Ficarola, in sella al paint horse Luna, che aveva superato con molta destrezza, infilando lancia in resta anelli su anelli e abbassando preraltro i tempi del galoppo sul fondo sabbioso della pista nella piazza principale di Priverno. Fatidico infatti all'amazzone, il mancato centro dell'anello di sei centimetri nella terza tornata della semifinale. Due i cavalli ritirati per infortuni (il quarter horse Kinder e l'arabo Bahir). Spettacolare anche il corteo storico dove quest'anno si sono aggiunti anche quelli delle città storiche del Lazio presenti a Priverno in occasione del "Palio del Tributo"