Cade da 4 metri per riattivare un interruttore elettrico, grave una donna

E' in gravi condizioni la donna caduta da un'altezza di quattro metri mentre riavviava l'interruttore della luce che si era spenta durante il temporale.

E' accaduto a Priverno in via della Torretta Rocchigiana. Secondo la ricostruzione la donna era con un'amica quando è andata via la corrente, con l'interruttore posto al di là della balaustra. Per rendere più facile l'intervento all'accompagnatrice si sarebbe sporta per alzare l'interruttore che era dietro il muretto, perdendo l'equilibrio e cadendo.

Il 118 è intervenuto chiedendo poi il supporto dell'eliambulazna che è atterrata al campo spoortivo "San Lorenzo" portando la via la donna ferita gravemente.

Indagano i carabinieri di Priverno al comando del luogotenente Maurizio Colorito e la Polizia locale.