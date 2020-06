Priverno, donate 500 mascherine al punto di assistenza territoriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinquecento mascherine sono state donate al Punto di assistenza territoriale di Priverno. Autrici del gesto le chiese cristiane evangeliche cinesi di Roma con la partnership di Italy for Christ di Gaetano Sottile, che con la collaborazione di Daniele Piccinella, Luca Liguori e Yuri Musilli hanno consegnato il pacco direttamente agli operatori sanitari di Via Madonna delle Grazie.Il gruppo Gedeoni di Latina ha invece consegnato copie del Vangelo da distribuire a coloro che per motivi di lavoro o di salute frequentano l'ex pronto soccorso di Priverno."Con questo gesto si è voluto lanciare un messaggio di speranza in questo periodo economico sociale cosi difficile per la nostra comunità" - hanno commentato.