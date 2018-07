Priverno. Brutto incidente sulla statale 609, ferita una giovane commessa di Maenza.

di Sandro Paglia

Un brutto incidente tra due auto, si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la statale n. 609 Carpinetana, che collega Priverno a Maenza e quindi a Carpineto Romano. Il sinistro ha coinvolto una giovane commessa di Maenza che stava recandosi a lavoro con la sua utilitaria, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Priverno, nell’abbordare l’ultima curva che immette sulla statale “156”, tamponava un’auto che la precedeva, finendo poi, dopo essersi cappottata più volte, nel fossato che divide l’area archeologica di “Privernum” da quella dei terreni circostanti. I soccorsi sono stati immediati tanto che nel breve giro di pochi minuti sono intervenuti gli operatori del 118 del presidio privernate, i carabinieri della stazione locale guidati sul luogo dal maresciallo Capo Andrea Rossi e una squadra dei vigili del fuoco giunta per recuperare il mezzo. La ragazza è stata così avviata al più vicino Pronto soccorso per le cure del caso mentre il guidatore della vettura che precedeva quella della giovane commessa, avrebbe subito solo delle contusioni pare di poco conto.

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA