Priverno, il "Gallo" di Vasco Rossi interrompe il concerto: ecco perché

L'apertura della serata inaugurale del concerto rock della band del "Gallo Team" è stata interrotta bruscamente da Claudio Golinelli, detto appunto il "Gallo", storico componente del mitico Vasco Rossi, per gravi motivi di salute.Infatti, il "Gallo" mentre si apprestava ad aprire la seconda edizione del festival rock di Priverno, presso l'antica Privernum, e con gli altri noti musicisti già sul palco tra i quali i maestri Molinari (della band di Zucchero), Foschini (Stadio) e Bagnoli (della Steve Roger Band), è stato raggiunto da una gazzella dei carabinieri della stazione di Priverno, i cui militari lo informavano che era atteso con la massima urgenza presso l'ospedale bolognese di Sant'Orsola, dove nella notte i chirurghi lo avrebbero dovuto operare per un delicato trapianto.Il musicista a questo punto non si perso d'animo e prendendo il microfono tra le mani ha rassicurato i presenti che sarebbe tornato a suonare a Priverno una una volta operato e a degenza terminata. Lo stesso sindaco, Anna Maria Bilancia, presente nel parterre del Parco archeologico, ha formulato i più vivi sentimenti di gratitudine e di amicizia del maestro con la città di Priverno oltrechè un'augurio per una pronta guarigione! Il musicista è stato poi scortato dagli stessi carabinieri privernati fino al casello autostradale di Frosinone mentre dalla A1 fino a Bologna dalla Polstrada.