Incendio a Priverno, brucia l'ufficio Anagrafe

Un violento incendio è divampato questa sera in via Matteotti a Priverno nella sede distaccata del Comune che ospita l'Anagrafe e la polizia locale. Le fiamme sono state notate da alcuni cittadini che hanno dato l'allarme. In poco tempo sono arrivati sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

Ancora da chiarire l'origine del rogo e ancora da quantificare i danni. Alle 23.30 i vigili del fuoco sono ancora impegnati con il supporto della locale protezione civile. Si sospetta che l'incendio possa essere doloso.