Priverno, banditi fanno esplodere il bancomat della Popolare del Lazio

di Sandro Paglia

Un boato ha svegliato nella notte i residenti di via Regina Camilla, in pieno centro, a Priverno. E' stato fatto esplodere, infatti, il bancomat della Banca Popolare del Lazio.



Il bottino è ancora da quantificare e sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno valutando anche le telecamere della zona.



La filiale della Popolare del Lazio è una delle quattro banche esistenti a Priverno e per quanto si apprende in ambienti investigativi il macchinario che consente i prelevamenti era stato riempito per le esigenze del fine settimana.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



