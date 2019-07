Priverno. Ancora un incendio doloso a "Boschetto-Macallè", in tanti accorsi per spegnerlo.

Piromani scatenati nell'area collinare di Priverno. Nella tarda mattinata di oggi fiamme e fumo si sono levati alti lungo la costa delle colline poste a ridosso delle frazioni di "Boschetto-Macallè".



Sul posto sono accorse subito le cosiddette "sentinelle" delle due frazioni in una sorta di catena umana in collaborazione con il raggruppamento regionale della Protezione civile di Priverno, per spegnere i roghi che già avevano fatta terra bruciata di una larga fetta della macchia mediterranea, oltre che minacciare seriamente di mettere a repentaglio amche il vastissimo bosco.



Sono intervenuti anche vigili del fuoco, cacciatori locali e vigili urbani. © RIPRODUZIONE RISERVATA